﻿「假戲真做！」 拍劇變拍拖 心穎BB自爆 同馬明好Sweet

黃心穎呢期真係堅忙，在公就要宣傳熱播劇集《與諜同謀》，兼要忙拍大製作《深宮計》；在私就當然係要應付同馬國明剛發展的戀情啦！不過，有時啲嘢夾都無咁準，公司竟然安排心穎同馬明齊齊為《深宮計》開工，雖然他們口口聲聲話近排各有各開工，仲未抽到時間再約會咁話，但據知他們劇中有重要感情線，會有勁多對手戲。心穎被本報追問時，忍唔住自爆：「我哋嚟緊會好Sweet！」嘩！講到咁白，唔通真係攞正牌談情？採訪：杜淑霞



28歲心穎自12年成為港姐亞軍之後，一直都是名列「宅男女神」位置，同43歲穩守「電視城筍盤」地位的馬明，可謂相當匹配；加上兩人同樣在加拿大長大自是同聲同氣，難怪13年首次合作《On Call 36小時》已關係友好，去年再拍埋《為食神探》，關係更加一日千里。



其實拍戲變拍拖，圈中大有人在，好似由筍盤變多仔公的陳豪，跟陳茵媺就是靠合作《心戰》而撻着；仲有同樣有份拍《On Call 36小時》的楊怡和羅仲謙，一樣由密密開工生情，呢兩對o依家都先後結埋婚，所以睇嚟心穎同馬明都好有機會步他們後塵。況且他們先後被發現去太古城睇戲，同埋去銅鑼灣撐枱腳後，TVB一直開綠燈，日前仲安排他們齊齊出席活動搵真銀，而兩人回應時更加甜到漏，心穎被問到怕唔怕馬明為人悶時，一句「悶有悶好」，一切盡在不言中啦！



仲未見家長



可能怕戀情太高調，會影響大家聚焦工作，近日心穎和馬明出席宣傳活動時，只以各自各開工為由，表明未有時間約會，實則兩人在《深宮計》中擺明演一對，攞正牌日對夜對，寓工作於談情。面對本報追問，日前心穎為宣傳《與諜同謀》訪問時，除了大談跟前輩羅嘉良在劇中演父女在公在私都學到嘢，「淨係睇嘉良哥喺劇本啲筆記，已經學到嘢。」談到《深宮計》跟馬明開工情況時，她即忍不住自爆，「暫時同佢冇乜對手戲呀！不過嚟緊會好Sweet，我哋會有好多談情戲，不過可能要去到橫店拍外景先拍到囉！（到時咪攞正牌了解囉？）哈哈！做戲啫！不過到時應該會多啲時間相處嘅！」



談到兩人約會總被撞破，心穎笑言都有跟馬明討論過，「我哋都有傾過，點解去到太古城都被讀者發現㗎！下次真係要諗下仲可以去邊呀！」講到早前其姐、ViuTV藝人黃心美指馬明年紀大一事，心穎就再澄清，「佢有即刻同我講唔係咁意思，我都信佢唔會咁講。（見咗家長未？）未呀！但媽咪佢哋有問我，我叫佢哋睇報道囉！哈哈！（幾時見？）真係拍拖一定會畀屋企人知嘅。」



唔覺意放閃



心穎未被踢爆跟馬明戀情前，經常在網上貼跟馬明的合照，唔知係唔覺意放閃，定係內有玄機。