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﻿拍劇易撻着

2017-04-01 列印
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  圈中有不少戀情和婚姻，都因戲假情真開始，嚟緊除了心穎和馬明有機會開花結果外，仲有以下呢三對好有機會跑出㗎！

  鄭嘉穎和陳凱琳15年首度合作拍劇集《殭》，兩人在荷蘭的外景時，已被指撻着，雖然年紀相差23年，但無損甜蜜。

  洪永城和唐詩詠13年合作《載得有情人》日久生情，雖然經常傳洪永城花心，但唐詩詠依然一條心，仲幫男方執屋。

  蕭正楠和黃翠如13年首度合作《師奶Madam》認識，但直到宣傳時才被指生情，之後一直感情穩定，更公開視對方為結婚對象。
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