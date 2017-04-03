 Advertisement
  • 2017年4月3日 星期一
  • 23º
  • 58%
熱門： 林鄭月娥天逸邨選舉事務處吳綺莉Joe Junior

日報新聞 > 娛樂

﻿前夫Stephen涉非法藏械 Mel B被爆曾與名媛玩3P

2017-04-03 列印
■Mel B與Stephen被爆荒唐史。
■Lady Victoria為英國名媛。
Previous Next

　　英國前辣妹成員Mel B，上月宣佈跟老公Stephen Belafonte離婚，不過男方近日是非纏身，繼日前涉非法藏械被警察入屋搜查後，昨再被爆與Mel B 07年結婚後不久，兩公婆曾與英國名媛兼真人騷女星Lady Victoria Hervey大玩3P！

　　據英國《鏡報》報道，Lady的友人爆料指，當年Mel B為慶祝參與的跳舞真人騷比賽節目取得好成績，而跟Stephen和Lady到夜店飲酒慶祝，飲到醉醺醺的Lady獲邀與Mel B夫婦返家睇戲，「Stephen輕撫我，而Mel B則親吻我……」不過事隔多年後三人於夜店相遇，仍可大方合照。圖：資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd