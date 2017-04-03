﻿劍指6月AKB人氣總選 指原莉乃「找數」浸浴

日本組合AKB48姊妹團HKT48，前晚於埼玉縣舉行巡唱，主將兼AKB一姐指原莉乃就趁機「找數」，兌現十個月前於「AKB人氣總選」中連續兩年成為一姐時許下的承諾，於現場一萬五千名粉絲面前即場挑戰浸熱水浴。



指原與眾隊友演唱期間，由15歲隊友田中美久、矢吹奈子協助下於台上「變裝」，由本身的白色連身裙脫剩以比堅尼示人。田中、矢吹隨後更拉指原落水，不過指原甫落水已大叫「好熱」，極速上水，台上台下均忍俊不禁！指原今年將再接再厲，參加六月在沖繩舉行的「第9屆AKB人氣總選」，又揚言若成功締造三連霸會穿水着開騷！圖：網上圖片