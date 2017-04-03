﻿G.E.M.巡唱廣州開鑼 兩度落淚變喊包

鄧紫棋（G.E.M.）世界巡迴演唱會《Queen of Hearts 2017》前晚正式在廣州開鑼，過萬個座位全場爆滿，她的父母、妹妹和公公更專程現身撐場。一開場G.E.M唱出首本名曲《A.I.N.Y.愛你》，大晒招牌巨肺唱功，之後又一輪勁歌熱舞，令現場氣氛高漲。



在自白環節時，她兩度淚灑舞台，「自小想做偉大嘅事令世界更美好，但偉大嘅事唔係在乎你做咗咩，而係做每件事都要有愛。」其後她憶述曾受情傷所困：「有時付出咗唔一定有回報，試過想保護自己唔再付出，但當想去付出時，機會已錯過咗。」幸好全場歌迷不斷為她打氣，更高呼：「鄧紫棋，我愛你！」而G.E.M.即以飛吻回饋。演唱會接近尾聲時，G.E.M.兩度Encore，但在鳴謝一眾演唱會團隊時又再哭成淚人，並預告廣州站預留了70張門票給親友，「閨密」將在尾場現身。