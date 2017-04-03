在自白環節時，她兩度淚灑舞台，「自小想做偉大嘅事令世界更美好，但偉大嘅事唔係在乎你做咗咩，而係做每件事都要有愛。」其後她憶述曾受情傷所困：「有時付出咗唔一定有回報，試過想保護自己唔再付出，但當想去付出時，機會已錯過咗。」幸好全場歌迷不斷為她打氣，更高呼：「鄧紫棋，我愛你！」而G.E.M.即以飛吻回饋。演唱會接近尾聲時，G.E.M.兩度Encore，但在鳴謝一眾演唱會團隊時又再哭成淚人，並預告廣州站預留了70張門票給親友，「閨密」將在尾場現身。
G.E.M.巡唱廣州開鑼 兩度落淚變喊包
在自白環節時，她兩度淚灑舞台，「自小想做偉大嘅事令世界更美好，但偉大嘅事唔係在乎你做咗咩，而係做每件事都要有愛。」其後她憶述曾受情傷所困：「有時付出咗唔一定有回報，試過想保護自己唔再付出，但當想去付出時，機會已錯過咗。」幸好全場歌迷不斷為她打氣，更高呼：「鄧紫棋，我愛你！」而G.E.M.即以飛吻回饋。演唱會接近尾聲時，G.E.M.兩度Encore，但在鳴謝一眾演唱會團隊時又再哭成淚人，並預告廣州站預留了70張門票給親友，「閨密」將在尾場現身。
「助養」援交女 嫖妓網十萬會員 收益2000萬
警方搗破一個組織嚴密的網上援交網站，揭發以三級會員制或「申請助養」女會員為名，招收十萬名會員，男女各佔一半，讓雙方進行性交易。警方派臥底探員加入網站，蒐證多個月後，前日展開代號「制勝」的行動，拘捕援交...
2017-04-03
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幾近文盲卻手握大權 毛澤東秘書謝靜宜逝世
內地獨立記者高瑜透露，已故中共領導人毛澤東秘書謝靜宜（見小圖）去世，終年八十一歲。謝靜宜在機要學校畢業後，分配到中央機要局工作，之後曾擔任毛澤東機要秘書長達十七年。文化大革命結束後，謝靜宜被捕，最高人民檢察院最後因她坦白認罪，豁免起訴。 高瑜昨凌晨在微博表示，謝靜宜日前去世，終年八十一歲。謝靜宜一九三九年出生，十八歲在吉林中央軍委長春機要學校畢業後，分配到中央機要局工作。五九至七六年間她任毛澤東機要秘書，其後由毛親自任命為北京市委書記，一度與遲群等人控制北大、清華兩大學府。 文革結束、「四人幫」粉碎後，謝靜宜被捕並撤銷黨內外職務，最高檢最後以她坦白認罪，豁免起訴。高...
2017-04-03
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fb直播輪姦少女案 芝加哥警拘14歲少年
美國芝加哥上月中發生駭人聽聞的facebook直播輪姦少女案，警方經過半個月調查後，拘捕一名懷疑涉案十四歲少年，並落案起訴他性侵、製作及宣揚兒童色情等多項罪名。 芝加哥上周六宣佈，已拘捕輪姦案其中一名疑犯，被捕男性年僅十四歲，警方已落案起訴他性侵、製作及宣揚兒童色情等多項罪名；警方鎖定其餘涉案人士身份，會陸續將有關人士繩之於法。 40人看直播不報警 案發在上月十九日，芝加哥一名十五歲女高中生離家外出，其間被五、六名男性強行虜走，並在社交網站facebook直播輪姦過程；據悉，當時逾四十人在線觀看有關片段，卻沒人報警。 總警長：慘不忍睹 少女母親因女兒遲遲沒有回家大為...
2017-04-03
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二手再錄高價交投
據星島地產網報道，部份二手屋苑再錄高價交投，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居8座中層B室，面積522方呎，兩房間隔，以805萬元易手，呎價15421元，創同類單位新迢高價。 原業主於2011年以446萬元購入單位，持貨逾6年，現沽貨帳面獲利359萬元離場，樓價升值8成。
2017-04-03
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A股清明休市兩天 觀望「習特會」 港股料靠穩
內地股市今、明兩天放清明節假期，至於港股亦在明天（4日）休假。證券界人士認為，在假期效應之下，港股今天將窄幅上落，市場觀望國家主席習近平與美國總統特朗普會面期間，是否就人民幣匯價、貿易不平衡等議題達成共識，而會面是否有好消息，將成為後市走勢的關鍵。此外，聯儲局多名官員將會相繼發言，其言論偏鴿抑或偏鷹，亦對股市有重要影響。 美股今年首季表現強勁，但在上周五的今年首季最後一個交易日，美股三大指數均輕微下跌，杜指收市跌65點，收報20663點；標普500指數收市跌5點，報2362點；納斯達克指數收市跌2點，以5911點收市。今年首季整體來說，杜指累積上升4.5%，為連續6...
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愚人節跌一跤 藍獅衝雙冠 還看4月
英超下月收咧，領放大半季的一哥車路士周六愚人節意外主場1:2不敵水晶宮，本月連場硬碰曼城、曼聯及愛華頓等之前先吃悶棍，也遭次席的熱刺迫近至七分。藍獅和熱刺還在月底足總盃四強狹路相逢，前者雙冠前程還看四月！ 車路士由法比加斯開紀錄，卻遭韋費特沙夏及賓迪基各入一球，領隊干地今季上任後首次反勝為敗。周三英超快車留守史丹福橋火併藍月前，藍獅聯賽地頭十連勝強勢告終，加上同日熱刺作客贈般尼兩蛋，領先優勢縮減至七分。 藍獅本月其餘四輪英超對手包括紅魔、實而不華的拖肥糖及修咸頓，其中遠征奧脫福一戰在曼聯歐霸盃八強兩回合之間，算是對前者有利。干地鼓勵戰將道：「我們今仗控制大局，也創造...
2017-04-03
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初夏明眸護理
眼部肌膚十分脆弱，平日都要特別護理，踏入紫外線強勁的夏季，就更加需要多元修護！嚴選一支同時擁有提亮、緊緻、淡化黑眼圈功效的眼部護理產品，定能亮「眼」過人！文︰Angel圖︰陳鐵剛模特兒︰Julia A...
2017-04-03
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卓林驚傳自殺入院 吳綺莉封口避談女兒狀況
吳綺莉上月底涉刑事恐嚇卓林被捕，母女關係再陷僵局，卓林上周四宣告翌日離港，同日晚上，吳綺莉召開記者會哭求女兒回家。事件昨峰迴路轉，卓林驚傳自殺入院，吳綺莉證實女兒入院消息，惟沒正面回答是否自殺。 ...
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社論——掃蕩「電子馬伕」 救臨崖少女
手機交友應用程式熱爆，被不法份子利用，經營賣淫勾當。警方昨天公佈搗破一個少女援交網站，四年間招攬十萬名會員，收益達二千萬元。類似交友應用程式多不勝數，援交活動猖獗，為了拯救少年人，家長、學校、社工和執法部門都要行動起來。 警方派臥底搗破一個名為「香港少女論壇」的會員制援交網站，設立三級會員制度，招收付費會員，透過「助養計劃」，供男會員包養女會員。據悉，男會員中不少為中產以上人士，而援交女則有大學生及中學生。 「援交」一詞源自日本，泛指少年人為獲得金錢而答應與成年人約會，後來發展成少年人尋找客人性交易的代名詞。手機交友應用程式流行，援交又變種，由不法份子經營網站，扮演「電子馬...
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莫雷拉四W又封王 葉楚航蘇偉賢齊起孖 勇霸神駒一放到底捧盃
昨日唯一錦標是中大校友會盃，最終由伯廄「勇霸神駒」捧盃。莫雷拉憑「深愛」、「彪形猛漢」、「西方快車」及「將才」贏四W，並於第九場賽後提前成為騎師王，可惜亦因第一場犯規，被罰停賽兩日；其餘葉楚航和蘇偉賢...
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