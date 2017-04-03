﻿有米翠如呻買樓有難度

黃翠如和「蝦頭」楊詩敏等昨日出席強積金戶外挑戰賽活動。黃翠如自言投資是其弱項，連銀行的儲蓄定期也沒有做，問到有否投資買樓時？家族擁數十億身家的她表示：「一直想買樓，但喺香港比較難，之前啲人話買唐樓等收，我有睇過，新樓盤又貴，我係師奶心態，愈等愈升。」



問她有否向做生意的爸爸請教投資心得？她說：「反而公司同事有教我投資，早前同宣萱拍劇時佢就教我多啲睇樓，咁先有目標儲錢。」同場的蝦頭表示自己好鍾意打籃球和游水，更加係「女飛魚」攞過獎牌，她笑言：「因為我係一隻蝦，所以熟水性。」







