 Advertisement
  • 2017年4月3日 星期一
  • 23º
  • 58%
熱門： 林鄭月娥天逸邨選舉事務處吳綺莉Joe Junior

日報新聞 > 娛樂

﻿徐天佑配音嗌到出血

2017-04-03 列印
■Shine的黃又南（右）和徐天佑出席有份配音的卡通電影宣傳活動。
Previous Next

  Shine的黃又南和徐天佑昨日到青衣為有份配音的卡通電影做宣傳。由於劇情需要，二人配音時要不停大叫，天佑稱：「頭一日配咗幾個鐘已經聲沙同感覺喉嚨有血味，跟住導演叫我哋提早收工，第二日再配過。」黃又南則表示本身不是專業配音員，只知道係咁嗌，幸好第二日導演準備了潤喉飲品給他們護聲。問到有否因此而多收酬勞？天佑尷尬表示：「唔講呢啲，係咪都要落力。」

  經過今次他們發掘到自己跳脫的一面，已婚的天佑更笑指可以預早學習用這種聲線講故事給小朋友聽。問他幾時生B？他笑言：「計劃緊，未咁快。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd