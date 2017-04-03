﻿Stephy口快爆楊愛瑾佗男B

鄧麗欣（Stephy）昨日出席愛培自閉症基金「藍服日2017」，她坦言聽自閉症小童的家長分享時差點哭出來，單親家庭長大的她稱童年時沒甚信心，少說話不懂表達，而被人指有自閉症，直至中學結識一班好朋友，性格才較開放。



談到早前與方力申分手，有否抑鬱等情緒問題？Stephy稱沒有，無論工作或私人感情，頂多不開心一個星期，迫自己拿出正能量，做其他事分散注意。分手是否一星期可解開心結？她稱好難講幾耐，但不會屈住，會選擇打波做運動。此外，好姊妹楊愛瑾（Miki）快將生B，問會否上契？Stephy笑謂已有兩個契仔，契得多不是太好，最緊要BB身體健康，更口快快爆楊愛瑾懷男嬰！