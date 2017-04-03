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﻿陳凱琳愛同男友遊車河

2017-04-03 列印
■陳凱琳愛與男友坐開篷車，遊山玩水。
■陳凱琳與打扮成賽車手的小朋友合照。
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  陳凱琳昨日出席玩具車宣傳活動，席間更跟一眾車手打扮的小朋友影合照，陳凱琳稱在加拿大讀書時每天也會駕車返學，由於不熟悉香港道路，返港後已沒有再駕車。

        陳凱琳又笑言特別鍾情開篷車，因為風迎面吹來感覺舒服，她說：「男友有一架開篷車，每當好天氣時便出外遊山玩水，感覺很自由。」問男友是否特意買開篷車O氹她？她說：「他本身也喜歡車，一直想買開篷車。」她笑說男友的車子是雙座位，名副其實是「自私車」，某次跟鄭母一起飯聚後，她着男友送母親返家，自己搭的士回家。
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