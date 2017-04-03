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﻿城城密實返港疑準備婚禮

2017-04-03 列印
■城城疑返港籌備婚禮。資料圖片
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　　郭富城與女友方媛（Moka）上月被發現秘密入紙註冊結婚，有傳婚宴於本月低調舉行，只會邀請兩家親友吃飯，並由律師見證簽紙。正忙於在無錫拍攝《西遊記：女兒國》的城城，昨被拍得從無錫返港，他穿上衞衣、戴黑超及口罩，包到實現身。

　　城城單拖現身機場，未見Moka的蹤影，城城手上亦未有發現婚戒。當追問Moka是否懷孕及結婚是否一圓郭媽媽心願等問題，城城一概未有回答，不過上車後仍禮貌地揮手又做出睡覺的手勢。
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