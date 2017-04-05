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﻿李敏鎬被海鷗圍「中頭獎」

2017-04-05 列印
■李敏鎬不收酬勞拍紀錄片。
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  韓國男神李敏鎬與女友秀智拍拖以來，雖曾傳情變，不過原來感情相當穩定，早前更邀請少量好友出席派對慶祝兩人拍拖兩周年！李敏鎬感情得意，工作亦得心應手，最近就不收酬勞主持紀錄片《DMZ，野生的秘密》，把近半世紀未被人類踏足過，一段橫越朝鮮半島、作為北韓和南韓邊界三八線的緩衝區地帶向觀眾呈現，李敏鎬要在零下20度的嚴寒天氣下等足6小時，又要在野外露宿。

  前晚播出新一集，李敏鎬拍攝時被一大群海鷗包圍，更「中頭獎」，拍攝後，其衣服亦沾滿海鷗糞便！紀錄片亦播出李敏鎬大膽把蛇拿上手的畫面，他稱拍攝期間聽得最多的是小心地雷，因為該緩衝區曾因軍事目的而埋下不少地雷。
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