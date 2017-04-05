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﻿福伯成功保住機師執照

2017-04-05 列印
■福伯今年2月再生飛行意外。資料圖片
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  荷里活男星夏里遜福今年2月駕駛小型飛機降落加州機場時，發生意外誤把滑行道當成跑道降落，險撞向一架載滿110名乘客的客機，幸未有造成傷亡。美國聯邦航空局（FFA）經兩個月來的調查後，昨發聲明決定不會吊銷福伯的機師執照。

  福伯的代表律師Stephen Hofer亦發a聲明表示：「FFA對事件進行全面調查，包括向夏里遜福問話，最後認為不需要採取任何行政或執法行動，他可以保留機師執照。總括而言，FFA認為夏里遜福擁有機師執照超過20年，飛行時間超過5000小時，從未有成為FFA執法行動的對象。」



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