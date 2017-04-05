﻿賣弄風騷色誘張衛健 楊秀惠為新劇練舞功

楊秀惠在無線重頭劇《大帥哥》中飾演張衛健太太外，還是一名20年代唱得又跳得的歌星，為演好角色，她抽空跟排舞導師學舞，跳足三小時，「小時候家人讓我選學鋼琴或跳舞，我選擇了鋼琴，但自加入TVB之後，例如台慶演出等，不斷有機會接觸不同類型的舞蹈。」



學舞當日，秀惠非常專心，不時用手機拍下舞姿好好練習，今次為《大帥哥》學習的兩首舞，當中不乏扭腰、趷籮、摸腳等誘人舞步，散發出無限的女人味，楊秀惠表示：「這次的舞步不難，但需要有韻味，這才是我覺得最有難度的。」



秀惠直言今次要在前輩張衛健前搔首弄姿，每次排戲，她都非常緊張， 幸好張衛健是位非常好的前輩，他會讓台前幕後的同事溝通好，製造輕鬆氣氛。