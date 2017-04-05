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﻿吳綺莉唔認睇精神科醫生

2017-04-05 列印
■吳綺莉昨日手持一份文件返家，她放慢腳步給紀者影相，但拒談卓林情況。
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  吳綺莉上月23日涉出言恐嚇女兒吳卓林後被捕，獲釋候查。事發後母女分離，日前卓林出走泰國散心，因身體不適又急返港，並入院診治。連日來吳綺莉進出醫院探望女兒，昨日下午約1時15分她駕車返家，一臉倦容兼聲音略帶沙啞。記者上前追問，她合作地放慢腳步，問卓林情況有否好轉及何時出院？她一概沒有回應，只說：「你哋唔好撞親呀，我行慢啲俾你哋影。」談到她前日看醫生，她說OK，再問她是否看精神料醫生？她否認說：「冇，身體有啲唔舒服啫，唔該晒大家。」說罷急急步入大坑寓所。
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