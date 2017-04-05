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﻿葉璇單拖到賀否認情變 劉偉強自嘲心理不平衡

2017-04-05 列印
■劉偉強夫婦結伴現身受訪。
■葉璇強調與男友感情OK。
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　　導演劉偉強昨57歲生日，他於西貢匡湖居舉行生日派對，眾藝人紛到場祝賀，包括葉璇、葉童、余安安、王敏奕、莊思敏、施南生等。單拖赴會的葉璇透露送贈家居擺設給壽星，問到男友小默先生為何不來？她說男友要工作。講到早前傳情變，葉璇表示經常有亂七八糟的傳聞，強調與男友感情OK，至於有否計劃將來？她坦言很少想這方面，順其自然；追問若男友求婚可會答應？她則說要到時才知。

　　至於劉偉強表示生日願望是身體健康，新片收得，人人有工開。問太太有何表示？他笑說沒有，又感激太太把家頭細務打理妥當及照顧子女，並透露幼女獲大學取錄，八月底就往紐約升學，笑言：「佢修讀心理學，因為老竇心理唔平衡，要醫老竇。」
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