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﻿星級名店

2017-04-05 列印
■早年，本報巧遇秋官在Ann Dem.掃貨。
■愛簡約款式的林青霞亦係fans之一。
潮味滿瀉 ■早前，秋官戴黑超、以一身潮爆造型拍攝演唱會海報。
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　　秋官幫襯的比利時潮牌Ann Dem.，以不對稱與層次性的美學見稱，擅長玩黑色主義，連容祖兒、張智霖、百億闊太林青霞和葉蒨文等，亦是該店的捧場客。
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