﻿ 「周一情侶」夢碎 Gary宣佈與圈外人閃婚

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）元老成員Gary，去年宣佈退出節目，以便專注其音樂事業。Gary昨午突於個人Instagram宣佈婚訊，震驚外界，現年39歲的他表示：「今日，我與所愛的人私訂終生了。我們進行了只有我倆的儀式結為夫婦，不會另外再舉行結婚儀式。妻子是圈外人，我被她瞬間所吸引。」Gary續表示，因婚訊消息來得突然，相信不少人會感到驚訝，但也希望獲得大家的祝福，與妻子幸福地生活下去。



Gary驚爆婚訊後，不少粉絲對新娘不是《RM》的「周一情侶」拍檔宋智孝而感失望，更有人大叫很傷心！而韓國傳媒亦指因消息來得十分突然，故懷疑Gary有可能是奉子成婚。



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