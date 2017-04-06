﻿事務所否認秘婚產子傳聞 香取接女友開餐斷正

日本組合SMAP去年底解散後，眾人私生活漸見浮面，繼中居正廣被爆與排舞師武田舞香拍拖6年後，香取慎吾昨被《週刊文春》網上版刊出一張與女友在車上的合照。據指香取與女友在澀谷廣尾開餐後，駕車載女友離開，當發現有記者拍照時立即閃避鏡頭，但該照片拍到她左手無名指戴上戒指，疑兩人已秘婚，而且去年三月兩人更曾被發現同遊夏威夷，更有一名十多歲男孩同行，甚至被懷疑已秘密產子，不過尊尼事務所已否認相關傳聞。



另外，中居前晚主持節目時被其他主持人質疑他擁有價值7億日圓（約4,900萬港元）以上的物業，中居笑言：「你為何知道？」即被指或擁有更多物業。



圖：網上圖片