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﻿孔劉三作品強勢打入百想

2017-04-06 列印
■孔劉與金高恩於《鬼怪》相當恩愛。
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　　韓國男星孔劉去年憑電影《屍殺列車》及韓劇《鬼怪》熱爆亞洲，就連昨日公佈的「第53屆百想藝術大獎」中公佈的十大電影及十大韓劇入圍名單中，孔劉亦包辨三套作品。《鬼怪》當然成功打入十大韓劇之一，而他主演的《屍殺列車》及《密探》亦打入十大電影中。而十大韓劇除《鬼怪》外，還有《雲畫的月光》、《又，吳海英》、《W─兩個世界》及《被告人》等；至於十大電影則有《下女誘罪》、《活埋35夜》、《哭聲》等。

　　另外，孔劉下周三將以代言人身份，現身首爾一愛護動物的活動，呼籲禁止用動物作實驗，而他在《鬼怪》的拍檔李棟旭則會在每月23日做網上直播與粉絲交流。圖：劇照
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