﻿入稟法院控Stephen家暴 Mel B透露曾服藥自殺

英國前女子組合辣妹成員Mel B上月申請與Stephen Belafonte離婚，大前日再入稟洛杉磯法院指控屢遭前夫家暴，向對方申請禁制令。據昨日曝光的法庭文件披露，Mel B稱於14年遭家暴後，曾服食阿士匹靈自殺，後改變主意致電好友Randy幫手，Randy趕至為她叫救護車，但被Stephen阻止。至翌日Mel B離家錄影節目《X Factor》途中，才趁機由司機送她入院，並留醫兩日。



Stephen昨被問及對Mel B的指控有何回應時，他謂兩星期跟前妻仍是朋友，不希望事件影響兩人的女兒。追問被Mel B指控逼她玩3P，Stephen氣憤道：「我被人設局陷害成壞人。」



圖：網上圖片