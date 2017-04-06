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﻿被爆暗交何雁詩 鄭俊弘解畫與未婚妻已分手

2017-04-06 列印
■鄭俊弘昨晚現身解話。
■何雁詩在ig貼上獨照，寫上：「Time to write some music and be strong. #清者自清 #行得正企得正」。
■早前何雁詩在ig貼上和鄭俊弘拍MV時的親密照。
■有指鄭俊弘和何雁詩因合唱《真心真意》撻着，當日兩人以婚紗造型拍MV。
■陳瀅不相信好姊妹何雁詩和鄭俊弘拍拖。
■岑日珈稱沒跟鄭俊弘聯絡。
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        鄭俊弘被爆背未婚妻Beebs暗交何雁詩，日前被拍到拍拖斷正，何雁詩即被指第三者。事件曝光後，鄭俊弘「潛水」沒接電話，至晚上7時終現身接受無線娛樂新聞台的訪問。

        昨日有報道指，鄭俊弘跟富家女秘戀3年，Beebs（鄭對女友的暱稱）於14年自外地留學返港，於船河活動認識鄭，約會兩月拍拖，鄭於拍拖一周年向女友求婚，女方家長更視鄭為未來女婿，外遊也負責畀錢。今年2月，Beebs發覺鄭態度有變，之後揭發鄭何曾多次約會，還指鄭親口向Beebs承認鍾意何雁詩。

  鬧出一腳踏兩船新聞後一直潛水的鄭俊弘，昨晚7時終於現身，在同事和胞姊陪同下返回唱片公司，一臉倦容，原來他在公司接受無線娛樂新聞台訪問。約8時半鄭離開時終開腔表示，好感激以往這段感情並想低調處理，他坦認有求婚，但之後對方不想，現已了結。是否前度提出分手？唱片公司高層何哲圖搶答有求婚，但女方不結婚。鄭強調不涉及第三者，問到何時分手，他說已過去。是否成世沒一腳踏兩船？他說是，對於有指他在前女友面前承認鍾意何雁詩，鄭說已過去不需要多講。與何會否有發展機會？他說先重整自己，知要反省處理感情事。

  曾被拍到跟鄭俊弘放狗而傳緋聞，之後自爆因而被何雁詩帶頭杯葛的岑日珈昨回應，「如報道是真他便不好，如果有女友有未婚妻再與另一個一起便很不對，還要搞上同事，先是對公司形象影響，再者是對正印不好。」岑日珈指鄭俊弘每次有事發生便「潛水」，這樣會令女方很慘。而身為何雁詩好姊妹的陳瀅，昨代好姊妹澄清跟鄭俊弘只是同事關係，不信二人拍拖。

本報記者





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