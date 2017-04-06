﻿呻畀傳媒搞到食藥 吳綺莉出動掃日用品

吳綺莉昨日與家傭約11時半離開寓所，往超市買日用品後駕車返家。問到身體狀況如何？她反問：「邊個？（你？）食緊中藥，睇中醫。（要覆診嗎？）遲啲，有朋友醫生畀放鬆神經（藥物）我，你哋（傳媒）搞到我幾緊張……其實冇事，好小事，畀我唞唞。（會否探女兒？）會，真係冇乜嘢。」約下午2時，吳綺莉再駕車去薄扶林的華人基督教墳場拜祭外婆，之後去商場買洗頭水。



而卓林好友龐景峰表示沒親自探望對方，但兩人曾通電話，覺得卓林聲音相當精神。他說：「我不信她會自殺，她是一個很乖、很堅強的女仔，但18歲妹妹仔的思想一定帶點混亂，相信大家也經歷過，給她一點空間吧！」問到卓林有否向他呻過與媽咪吳綺莉相處有困難？他說：「呻返學的苦水較多。（她被欺凌？）不是，她不會畀人蝦，很受歡迎的。」