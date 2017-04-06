﻿平常心爭女配角 JM戴千萬鑽飾行紅氈

文詠珊（JM）憑《寒戰Ⅱ》入圍今屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名，JM難掩喜悅之情，她興奮地表示：「在《寒戰Ⅱ》中可以與那麼多的前輩同場演戲已經是一份很難能可貴的寶貴經驗，現在還能入圍提名，對我是莫大的鼓勵。我會繼續以平常心面對，但亦會積極備戰。」



JM早前曾為某鑽飾品牌拍攝特輯，為了在頒獎禮紅地氈上更搶鏡，她日前更專程往挑選當晚佩戴的珠寶，據知品牌將提供價值千萬的鑽飾給JM，試戴珠寶當日，被千萬鑽飾環繞的JM笑言「好幸福」，更聲言希望可以在星途上繼續發光發亮。