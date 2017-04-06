 Advertisement
  • 2017年4月6日 星期四
  • 24º
  • 86%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 娛樂

﻿謝婷婷助貧窮孩子溫飽

2017-04-06 列印
■婷婷與可愛混血小模特兒Sarinna拍攝宣傳片。
Previous Next

　　謝婷婷日前特別由美國飛返香港，出席慈善活動。婷婷透露，3月剛剛於美國洛杉磯完成演藝課程，跟着稍作休息後便馬不停蹄到上海進行《歐洲攻略》電影拍攝，希望大家都會見到她學習後的進步。婷婷透露每次出埠都希望於工作、學習、休息之間取得平衡。由細到大都在幸福環境下長大的婷婷，一直都有參與不同的慈善活動，她坦言今次幫忙的對象是讓貧窮小孩溫飽，並非單純捐錢，而是透過合作，直接捐出膳食給貧困學生，所以覺得更有意義。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd