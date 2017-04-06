謝婷婷助貧窮孩子溫飽
港大又爆欺凌 宿生受鳥辱
最高學府淪為欺凌場地！日前網上瘋傳港大聖約翰學院幹事會參選人遭滴蠟欺凌，港大昨天又爆出集體性侵疑案。最新一段短片顯示，一名男生疑在宿舍中遭至少兩人按在牀上，臉朝下，另一名穿「Chemistry HKU...
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強灌娃娃魚飲白酒 湖南酒商博宣傳捱轟
俗稱「娃娃魚」的大鯢是國家二級保護動物，但湖南一間酒類專門店卻利用人工繁殖的娃娃魚作宣傳工具，強行灌牠飲白酒、強迫牠進食糯米糍，現場圍觀民眾不但未有加以制止，更傳出陣陣笑聲。本報記者 該段虐待娃娃魚短片近日在微博流傳，影片上周六在湖南省張家界市一間酒類專門店內拍攝。該店與當地土貨商、娃娃魚養殖戶聯手舉辦宣傳活動，一名身穿廚師制服的男子用力緊扼娃娃魚頸部，另一工作人員趁牠掙扎時，強行灌牠飲白酒，娃娃魚最後成功掙脫後跌入水缸，但廚師再次捉起牠，工作人員則用筷子夾起類似糯米糍的小食，強迫牠進食。 當時圍觀的民眾爭相拍照且傳出陣陣笑聲，卻無人制止虐待娃娃魚。據悉，工作人員之...
2017-04-06
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80秒鯨吞巨冬甩 美大胃男鯁死
美國接連發生大胃王比賽參賽者鯁死意外。一名中年男子在丹佛市參加冬甩競食大賽，嘗試八十秒內鯨吞一個巨型冬甩期間鯁到，搶救無效死亡。 事發在周日，四十二歲死者馬盧夫參加丹佛市一間冬甩店舉行的競食大賽，嘗試八十秒內鯨吞一個體積如生日蛋糕、重達一磅半的巨型糖霜冬甩。比賽開始時，冬甩店門外洋溢歡樂氣氛，大批群眾輪候領取免費冬甩，參加者亦載歌載舞。 目擊者表示，馬盧夫開始時表現輕鬆，先將冬甩撕成一半，並開始邊走邊吃，看來信心滿滿；但主持宣佈已過三十秒後，馬盧夫便變得焦急，喝一口水，然後大塊冬甩塞進嘴內。未幾，他在櫃枱旁彎腰駝背，開始捶擊櫃枱，之後面色一沉倒地，手中還握着食剩冬甩...
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舒適淺調居停 統一色調增空間感
要將一個小小的空間打造成寫意居停，不一定要美輪美奐的設計，只要在空間及色調上花點巧思，同樣可以變成包羅萬有的居所。如以下介紹的室內設計個案，設計師透過空間規劃及色調運用，以及風格上的歸一美感，使空間無...
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私人公司職位增長勁 習特會前夕 杜指跌41點
在國家主席習近平及美國總統特朗普今天會面前夕，北韓發射導彈贈興，但未有對環球市場構成重大影響，美股早段造好，杜指早段曾升近200點，攀上20887點。私營人力調查公司ADP出爐的報告顯示，3月份私人公司的新增職位遠超預期，達到26.3萬份，加上油價一度升1%，利好能源股。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升198點，升至20887點，其後升勢回順，至今晨四時收報20648點，跌41點；納斯達克指數報5864點，跌34點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價跌0.07港元；中移動（941）美國預託證價格報86.53港元，較香港收市價跌0.22港元。 美國...
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及時回勇 強箭捕蝠
切爾達前鋒基奧斯比羅斯上輪西甲打破近三個月入球荒，更連中三元領軍主場3:1擊退拉斯彭馬斯。該隊有這名意大利前鋒回勇，還挾各賽事三連勝勇態，今晚聯賽快車有力作客擊敗近況反覆的華倫西亞延續近年對賽優勢，客勝值捧。（now632台周五凌晨3:30直播） 今季由費倫天拿外借至切爾達的基奧斯比羅斯，於一月西班牙盃建功助球隊淘汰華倫後，直至上輪西甲才重拾射門鞋即大演帽子戲法。湊巧今晚再遇「蝙蝠軍團」，此子揚言要延續腳風︰「過去我一度感到困惑，但重拾射門鞋亦令我重拾自信，希望今仗亦可再度士哥。」 華倫近四輪西甲只得一勝一和兩負，近況難與各戰線三連捷的切爾達相比。再者，兩軍近四次在...
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西班牙首試 Golf精改七代半
福士上月在西班牙馬略卡，舉行了新改良版Golf車系的全球傳媒試車活動，主角包括引用全新1.5公升TSI引擎的入門版，以及動力進一步加強的GTI高性能版。 文：彭志揚圖：William（西班牙馬略卡） ...
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長駐陰氣錄音室 張敬軒「出關」買骷髏首飾
36歲的張敬軒，去年斥資2000萬頂手有33年歷史、曾是哥哥張國榮和梅艷芳生前御用的錄音室。日前，有周刊指他曾住鬼屋，近年就愛閉關錄音室吸「靈氣」，疑似在陰氣Studio與已故歌手「神奇感應」。日前下...
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社論——東京迪園搶閘 香港不進則退
香港迪士尼樂園一百零九億元擴建計劃，遭非建制派議員質疑，有關撥款申請遲遲未獲立法會財委會通過，拖拖拉拉，日本為迎接二○二○年東京奧運會，決定為東京迪士尼樂園添上新裝，大規模興建新遊戲區，提升競爭力，吸引遊人入園，反觀香港，面對不進則退的風險，非常諷刺。 東京迪士尼樂園昨天宣佈，將斥資七百五十億日圓（約五十三億港元）開發東京迪士尼樂園西側一帶，建設三座新特區，總面積約四萬七千平方公尺，是東京迪士尼樂園於一九八三年開園以來，最大手筆的投資，目標是打造世上絕無僅有的魅力樂園，持續給遊客許多夢想、感動與笑容。 香港迪士尼樂園面積細小，面向亞洲區內兩個對手——東京和上海，應該急起直追...
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蔡約翰潘頓齊起孖
昨晚舉行今季第四次全泥地夜賽，目前在練馬師榜領先的蔡約翰續有好成績，憑「五星特工」及「翩翩」起孖，前駒本來配莫雷拉，如今由做替工的蔣嘉琦冷手執個熱煎堆；而為後駒報捷的潘頓則另贏偉廄「特獎」，同樣梅開二...
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