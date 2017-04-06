﻿懷孕4月變水桶腰 黃婉曼諗定修身大計

黃婉曼（Icy）昨日以嘉賓身份出席ViuTV節目《黑料理》記者會，懷孕4個多月的Icy胃口變得很好，她笑指已變成水桶身形，Icy說：「我現在的三圍是同一尺寸，老公不介意，反而我自己很介意，已經想定修身問題。」Icy表示現在肥了太多，連穿鞋及剪腳甲也要人代勞，她說：「原來太太懷孕，老公更加辛苦，（他要服侍你？）這些叫母憑女貴。」Icy此話一出，似暗示腹中胎兒是女，她即大賣關子說：「過幾天跟大家揭盅。」



至於擔任主持的艾粒於節目中要模仿不少人物，當中扮黎明的少爺占表示最難是要說金句，因為黎天王的金句沒邏輯可言，惟其扮相十分神似。