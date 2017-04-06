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﻿高難度舞步雙膝痛 李玟為巡唱搏到盡

2017-04-06 列印
■李玟為巡迴演唱會勤力排舞。
■李玟希望盡力在觀眾面前唱歌和跳舞。
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  李玟（COCO）正忙於為下月在深圳春繭體育館開鑼的《2017 COCO李玟「18」世界巡迴演唱會》綵排，昨日向傳媒展示成果，COCO表示因為有許多高難度舞姿，更練到雙膝疼痛，很考體力，連家姐都問她要否這樣搏命！

  COCO稱今個演唱會以「18」為題，全因18歲是人生的一個重要轉捩點，當時高中畢業返港參加歌唱比賽，亦是初戀之年。問到會否邀請初戀男友捧場？她大笑指是好的建議，但相信對方已婚，且雙方早已沒有聯絡了。至於何時巡迴到港？CoCo稱還在度期，心目中一定要在紅館舉行第一次的個人演唱會。有指劉德華取消了跨年個唱，可以頂其檔期；CoCo愕然稱不知道這件事，因忙到沒時間留意新聞。
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