﻿自家品牌參加上海時裝騷 嘉玲在家工作唔冷落偉仔

劉嘉玲及鍾楚紅昨晚於中環出席一展覽揭幕酒會，並分享為品牌設計手袋的概念。談到好友成龍連日來的新聞，嘉玲認為每人均有其難處，盼牽涉這件事的所有人順利度過，又指香港影壇有那麼傑出的藝人，大家值得為他驕傲。



劉嘉玲、鍾楚紅（紅姑）、徐濠縈、楊張新悅及梁家輝大女梁穎晨（Nikkie）等，昨晚現身中環出席一展覽揭幕酒會，現場更展出名人明星參與設計的手袋。嘉玲穿上低胸裙性感亮相，又透露其時裝品牌將會參與上海時裝騷，問工作忙碌會否冷落老公梁朝偉？她說：「我喺屋企做，現時科技先進。（偉仔有否給予意見？）冇，佢鍾意運動，好禪，冇畀反應即係幾好啦。」



講到好友成龍近日的新聞，嘉玲表示別人的家事，旁人很難給予意見，只希望這件事的所有人順利度過，因每人都有自己的難處。問及可有聽聞成龍曾被勒索？她說：「冇。（有沒有見過他喊？）大哥點會喊。（成龍是不是一個有情有義的人？）人有好多唔同Layer，唔止一面，自己都有好多不同面，我睇佢呢面唔代表所有面。」嘉玲又覺得成龍是個樂觀的人，香港影壇有那麼傑出藝人，大家值得為他驕傲。



紅姑重看《流金》勾回憶



紅姑透露其設計源自她喜愛的大自然及貓兒，每次去旅行都會引發不同設計靈感。對於她當年主演的電影《流金歲月》推出復刻版，問是否也是她喜歡的作品？紅姑直言重看覺得不夠完美，但也勾起她昔日香港及自己成長的回憶。另外，楊張新悅透露最近參與某慈善活動幫助0至6歲的小朋友，笑言因幫助孩童令子女呷醋。