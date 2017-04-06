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﻿睽違六年再拍TVB劇 松松盼被當新人看待

2017-04-06 列印
■張兆輝化身猛男抱起松松。
■松松、張兆輝等穿上婚紗禮服宣傳新劇。
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　　陳松伶（松松）、張兆輝、羅蘭等昨齊穿上婚紗禮服，宣傳無線新劇《全職沒女》，眾男更「猛男」上身即席抱起一眾女角！松松相隔六年再演出新劇，她坦言心情緊張又興奮，又謂於《全》劇有全新形象，角色好顛覆及突破，希望觀眾當她是新人「陳松松」。

　　談到與張兆輝合作，松松表示兩人完全沒隔膜，因老公張鐸也姓「張」，而輝哥太太也經常探班，大家還一齊食飯，所以拍完劇後均捨不得同劇藝員。至於輝哥亦表示大家似一家人，笑言與松松在劇中的親熱戲多不勝數，兩人還飲醉酒，而且對新劇收視也有信心。
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