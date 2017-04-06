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﻿誤爆王君馨夏天出嫁 苟芸慧認計劃婚期

2017-04-06 列印
■苟芸慧出席一慈善義賣活動。
■王君馨將於今夏嫁給圈外男友。資料圖片
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　　苟芸慧昨到海港城出席一品牌慈善義賣活動時，不慎踢爆好姊妹王君馨將於今夏正式成為人妻，而且一行人更會飛到一個充滿夏日氣息的地方做姊妹團，目前忙於為君馨找設計師度身訂造的姊妹裙試身及修改。

　　問到會送甚麼禮物賀君馨成婚？苟芸慧說：「原本想設計一套鑽飾畀佢，但趕唔切，或者旅行時再睇吓有咩有意義嘅禮物買畀佢。（男友陸漢洋會出席婚禮嗎？）冇邀請佢，佢同君馨唔熟，又唔係我主場，主角始終係一對新人。」問及何時為她主場？苟芸慧笑言讓所有好姊妹嫁先，自己則殿後，更自爆最後一名姊妹在2018年出嫁，故自己的婚期仍在計劃中。
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