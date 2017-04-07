﻿《悟空傳》顛覆傳統 彭于晏金箍棒掃余文樂

由英皇電影發行，郭子健執導的億元大製作《悟空傳》鐵定今個暑假上映，這部新作把《西遊記》中的固有形象來個徹底顛覆，昨日首度公開的造型照所見，飾演齊天大聖孫悟空的彭于晏拿起金箍棒惡鬥余文樂，CG效果震撼，令人期待。



由郭子健執導，彭于晏、余文樂、鄭爽、倪妮主演的奇幻電影《悟空傳》，改編自今何在同名小說，定於8月暑假在港上映。



為角色加添情感作為忠實原著粉的郭子健透露，電影將會把原著中的反叛精神發揮得淋漓盡致，人物角色亦變得更加有血有肉，如倪妮的角色便是原著中的「阿瑤」和「紫霞」結合而成；彭于晏飾演的悟空將繼續藐視一切逆天而行，戲中對決楊戩一戰令人期待，金箍棒鬥三叉戟勢必酷炫；導演刻意為每個角色賦予更豐富和複雜的情感，力圖打造一個全新的西遊「新世界」。







