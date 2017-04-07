﻿唱偶像歌曲學中文 泰國鄧麗君搵到食全靠偶像

2015年，來自泰國，17歲的朗嘎拉姆參加第4季《中國好聲音》時因被指外貌和唱腔極似已故巨星鄧麗君而成名，連導師那英及周杰倫等都激讚她。朗嘎拉姆將於5月1日在灣仔伊館舉行一場《我只在乎你演唱會》，能夠成為第一位來港開演唱會的泰國歌手，她感謝偶像鄧麗君帶給她的名和利，令她可以撐起一頭家，原來年紀小小的朗嘎拉姆有段不為人知的辛酸小故事。



朗嘎拉姆係泰國人，原本一句中文都不懂，7歲時聽到鄧麗君專輯後竟對歌詞琅琅上口，自此更瘋狂愛上小鄧，10歲開始公開演出，華人觀眾大感驚訝之餘更送上紅包以示支持，她憶述說：「每封都有1000泰銖（相等於$250港幣），一個月演出三次收入很不錯，可惜4年前爸爸突然因病過身，當時妹妹只得兩個幾月，媽媽、比我細一歲嘅細佬同我生活頓時陷入困境，於是我要四圍『跑數』，2014年到北京讀書才開始學中文，其後參加《中國好聲音》，雖然沒有被導師選中，但足以成為大家的焦點，去年更有機會去新加坡舉行處女個唱，所以好感謝媽咪賜我一把似鄧麗君的好聲音，更加謝謝小鄧帶我去所有華人認識的地方賺錢，由搵到第一桶金開始到現在生活算是過得去。」



對轉世之說無感覺



有關鄧麗君轉世之說，她反而沒有太大感覺：「我想因為自己年紀小才會有這個講法，自己沒所謂都視為一個話題，而我演繹她的歌時會自然流露，不是刻意模仿。不過之前都見過鄧麗君的三哥鄧長富，由他給予錦囊，一舉手一投足及眼神方面會更加神似。」今次朗嘎拉姆除演繹小鄧歌曲外，仲會唱日文、英文、泰文、國語、甚至廣東歌，特別想挑戰林憶蓮及鄧紫棋的廣東歌，因為兩人的歌曲都有難度。她強調：「我希望由唱鄧麗君的歌曲中慢慢搵到自己風格。」



採訪：方騫平 場地：富豪東方酒店