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﻿曹星如林海峰撞樣

2017-04-07 列印
■曹星如與林海峰果然似樣，有如兄弟重逢。
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　　「神奇小子」曹星如與林海峰（Jan）昨日齊現身活動，二人一直被指是「撞樣兄弟」，Jan笑說：「最初望有點相似，但睇真我哋氣質好唔同，點唔同大家心中有數，佢高好多。」現場所見，曹星如的鼻上傷勢仍然明顯，他表示裏面的傷勢未埋口，但外面已康復，現在休息中，會爭取時間陪太太，問到復活節會否去旅行「造人」？曹星如笑說：「未咁快，現時想專心訓練。」



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