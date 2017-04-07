﻿「大話男女」現身拆彈 鄭俊弘何雁詩十指緊扣認拍拖

鄭俊弘前日被揭破世紀賤男真面目，三年來收埋富貴女友Beebs並已求婚，去年底卻暗撻同門何雁詩，他「潛水」至前晚才開腔，澄清何雁詩非第三者，亦未認新戀情，惟昨又被爆拖手睇樓覓愛巢，「大話男女」鄭俊弘何雁詩無可奈何下，昨晚終現身機場，十指緊扣宣佈拍拖，認有睇樓但沒同居。



何雁詩被拍到日前秘密返港偷會鄭俊弘，但她否認做第三者，並謂清者自清。而鄭俊弘前晚就露面接受TVB娛樂新聞台訪問，承認曾向前度求婚，惟最終對方不想跟他結婚組織家庭，亦澄清何雁詩並非第三者。但昨日二人再被爆摸黑在西貢睇屋覓愛巢，更「斷正」被拍到拖手，二人的老闆何哲圖昨辯稱拖手只是二人屬鬼仔、鬼妹性格。



何哲圖堅稱不知戀事



然而何雁詩昨晚離港往杭州開工，鄭俊弘親自送機，二人更在傳媒面前十指緊扣，正式公開關係。鄭俊弘背稿般解釋要為女友澄清不實報道並承擔責任，他拒透露幾時開始戀情，但否認重疊前段感情，聲稱何雁詩不是第三者，因沒人知他有前度，連何雁詩也不知，一直低調因想保護其他人。問怕不怕觸動前度再爆料？他則拒答關於前度的提問。至於被指大話精，他指想珍惜和保護剛開始拍拖的何雁詩，因此才選擇不公開。何雁詩昨晚則全程小鳥依人，自覺站出來是勇敢的，承認想保護關係而誤導傳媒，坦言收得好埋，連老闆何哲圖亦是昨日才知此事。



何哲圖昨午才堅稱二人沒拍拖，怎料轉頭二人就在機場十指緊扣認愛；其後何哲圖接受電話訪問時表示：「我都係睇到報道和相片才知道，事前我完全不知道二人拍拖。（公開戀情也不事先知會公司，是否不尊重？）我唔會介意，現在年輕人有自己的想法，我們只可理解。」



田蕊妮與朱晨麗昨日出席慈善活動時，對鄭俊弘被封「賤男」一事，田蕊妮稱與對方多年前合作過劇集《舌劍上的公堂》，她認為感情事難斷誰是誰非，年輕人都會有此經歷，只要從中學習，日後可處理得更好。而朱晨麗則與何雁詩合作過兩套劇，她表示在拍拖前會了解清楚對方的感情狀況才會有下一步行動。



另外，龔嘉欣與鄭俊弘因拍劇而以兄妹相稱，對於鄭被封賤男，她表示感情事只有當事人最清楚，亦只有當事人有資格講，自己不想當八婆仔去八卦。



本報記者



