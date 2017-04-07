﻿息影多時無衝勁再拍戲 關之琳 恨遇「毛管戙」劇本

關之琳（之之）昨晚穿上自家品牌睡衣出席一時裝活動，息影多時的她透露早前獲斟演出，惟自覺很難再投入，加上衝勁不大而作罷，但若遇到一個令她「毛管戙」的劇本會再作考慮！



關之琳（之之）、鍾嘉欣、關心妍（Jade）、樂基兒、鄺美雲、樂蓓等，前晚齊現身金鐘出席一時裝活動。之之更獲舊愛馬清偉攜女友Winnie一同捧場，三人大方合照之餘，之之又透露上次時裝騷亦獲馬清偉捧場，跟對方是很好朋友；她還坦言與舊愛盡量保持友好，至於前夫陳泰銘，之之表示遲些再算，追問此刻是否未能跟對方做回好友？她繼續表示「遲些再講」。



之之又表示早前有劇本找她演出，但因已息影多時很難再投入，加上衝勁不大，不想邊拍邊罵，也害怕拍出來令粉絲失望，故除非有劇本令自己「毛管戙」才再作考慮。她亦希望像金燕玲般遇到有挑戰的角色角逐獎項，並讚對方演技好，當睇戲時也會問自己能否演得來。



Jade產後積極修身，但她略嫌比理想還相差6磅，又大呻減得很痛苦，跟以往瘦身有分別，要穿矯形內衣助修線條，也盡量食得清淡。她透露女兒已九個月大開始上Play Group，又形容女兒是「大力妹」，有時替囡囡抹面時反被她擊中臉部。至於嘉欣將於後日（9日）迎來33歲生日，她開心表示這次返港已收到三個生日蛋糕，又指生日願望是一家和諧及身體健康。嘉欣活動後將趕返加拿大與老公和女兒慶生，笑言老公之前不斷問她拿中學同學的聯絡電話，已估到老公想搞驚喜派對，她唯有扮不知情。







