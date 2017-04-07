 Advertisement
  • 2017年4月7日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 娛樂

﻿囝囝Luken搶閘出世 Miki晒一家三口相 溫馨滿瀉

2017-04-07 列印
■Miki順利為老公郭永淳誕下麟兒。
■出世滿一周的Luken淺露微笑。
■Luken眼仔碌碌非常精靈！
■郭永淳與Miki上月舉行Shower Party。
■前Cookies成員區文詩、Kary和Stephy都恭喜好友生B。資料圖片
■Miki曾分享她跟老公的靚相，紀念懷孕一刻。資料圖片
■Miki懷孕以來都肥肚不肥人。
■Miki上星期才晒型格孕照。
Previous Next

        前Cookies成員楊愛瑾（Miki）去年4月下嫁永安太子爺郭永淳後，同年11月宣佈造人成功。Miki的預產期原定為下星期，不過原來BB上周四（3月30日）已搶閘出世，兩公婆更一索得男，新手爸媽亦為囝囝取名Luken，寓意他是帶來光明的使者！本報記者 圖：網上圖片

        現年32歲的楊愛瑾（Miki）去年雙喜臨門，先於4月與拍拖8年的永安太子爺郭永淳拉埋天窗後，再於同年11月透過社交網站宣佈為老公懷有身孕，不過兩夫婦一直保持神秘感，未肯透露BB性別。至上月中，Miki聯同老公為BB舉行Shower Party，因將場地佈置成以粉紅色為主，令人聯想腹中BB似是囡囡。

Luken眼大大似爸爸

　　不過謎底昨日終於解開，Miki昨午12時許透過社交網站分享三張相片，分享已於上周四（3月30日）榮升爸爸媽媽的喜悅，她留言道：「My little thing couldn't wait to see the world and decided to come out early! We look forward to bringing Baby LuLu out and meet you all soon!」大意是指與小朋友急不及待來到這個世界，也很期待帶Baby LuLu跟大家見面。三張照片分別是剛分娩的Miki緊貼住抱着BB的老公郭永淳，一家三口樂也融融；另外兩張則是BB的獨身照，相中可見BB眼仔碌碌，似足爸爸非常得意可愛！

　　Miki隨後報喜指一索得男，並謂兒子英文名叫Luken，即「Bringer of Light（帶來光明的使者）」，又透露因囝囝早產兩星期，所以未夠6磅重，不過他出世後已眼仔碌碌周圍望，好奇心十足！順產的Miki續笑言，原來生BB並非想像般辛苦，故產後即跟老公開玩笑說：「可能即刻生多個喎！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd