囝囝Luken搶閘出世 Miki晒一家三口相 溫馨滿瀉

前Cookies成員楊愛瑾(Miki)去年4月下嫁永安太子爺郭永淳後,同年11月宣佈造人成功。Miki的預產期原定為下星期,不過原來BB上周四(3月30日)已搶閘出世,兩公婆更一索得男,新手爸媽亦為囝囝取名Luken,寓意他是帶來光明的使者!本報記者 圖:網上圖片



現年32歲的楊愛瑾(Miki)去年雙喜臨門,先於4月與拍拖8年的永安太子爺郭永淳拉埋天窗後,再於同年11月透過社交網站宣佈為老公懷有身孕,不過兩夫婦一直保持神秘感,未肯透露BB性別。至上月中,Miki聯同老公為BB舉行Shower Party,因將場地佈置成以粉紅色為主,令人聯想腹中BB似是囡囡。



Luken眼大大似爸爸



不過謎底昨日終於解開,Miki昨午12時許透過社交網站分享三張相片,分享已於上周四(3月30日)榮升爸爸媽媽的喜悅,她留言道:「My little thing couldn't wait to see the world and decided to come out early! We look forward to bringing Baby LuLu out and meet you all soon!」大意是指與小朋友急不及待來到這個世界,也很期待帶Baby LuLu跟大家見面。三張照片分別是剛分娩的Miki緊貼住抱着BB的老公郭永淳,一家三口樂也融融;另外兩張則是BB的獨身照,相中可見BB眼仔碌碌,似足爸爸非常得意可愛!



Miki隨後報喜指一索得男,並謂兒子英文名叫Luken,即「Bringer of Light(帶來光明的使者)」,又透露因囝囝早產兩星期,所以未夠6磅重,不過他出世後已眼仔碌碌周圍望,好奇心十足!順產的Miki續笑言,原來生BB並非想像般辛苦,故產後即跟老公開玩笑說:「可能即刻生多個喎!」