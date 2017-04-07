﻿囝囝Luken搶閘出世 Miki晒一家三口相 溫馨滿瀉

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）去年4月下嫁永安太子爺郭永淳後，同年11月宣佈造人成功。Miki的預產期原定為下星期，不過原來BB上周四（3月30日）已搶閘出世，兩公婆更一索得男，新手爸媽亦為囝囝取名Luken，寓意他是帶來光明的使者！本報記者 圖：網上圖片



現年32歲的楊愛瑾（Miki）去年雙喜臨門，先於4月與拍拖8年的永安太子爺郭永淳拉埋天窗後，再於同年11月透過社交網站宣佈為老公懷有身孕，不過兩夫婦一直保持神秘感，未肯透露BB性別。至上月中，Miki聯同老公為BB舉行Shower Party，因將場地佈置成以粉紅色為主，令人聯想腹中BB似是囡囡。



Luken眼大大似爸爸



不過謎底昨日終於解開，Miki昨午12時許透過社交網站分享三張相片，分享已於上周四（3月30日）榮升爸爸媽媽的喜悅，她留言道：「My little thing couldn't wait to see the world and decided to come out early! We look forward to bringing Baby LuLu out and meet you all soon!」大意是指與小朋友急不及待來到這個世界，也很期待帶Baby LuLu跟大家見面。三張照片分別是剛分娩的Miki緊貼住抱着BB的老公郭永淳，一家三口樂也融融；另外兩張則是BB的獨身照，相中可見BB眼仔碌碌，似足爸爸非常得意可愛！



Miki隨後報喜指一索得男，並謂兒子英文名叫Luken，即「Bringer of Light（帶來光明的使者）」，又透露因囝囝早產兩星期，所以未夠6磅重，不過他出世後已眼仔碌碌周圍望，好奇心十足！順產的Miki續笑言，原來生BB並非想像般辛苦，故產後即跟老公開玩笑說：「可能即刻生多個喎！」