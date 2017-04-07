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﻿雞年BB排隊面世

2017-04-07 列印
■葉翠翠早前晒仙氣孕照。
■吳若希快將為男友誕下B女。
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　　2017年娛圈孕事多籮籮，繼謝安琪（Kay）、周汶錡、車婉婉、蘇永康老婆Anita等誕下得意BB後，葉翠翠、吳若希、孫慧雪、黃婉曼、正在新加坡待產的楊采妮及台灣女子組合S.H.E.成員Ella，亦排住隊準備生雞年BB。其中葉翠翠早前就拍下仙氣十足的孕照，大晒巨肚；吳若希亦半裸上陣，攬實闊少男友何兆鴻（Alex）拍下孕照，雖未見若希的巨肚，不過兩人就非常恩愛！
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