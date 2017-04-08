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﻿不滿做總統顧問無發聲 史嘉莉批伊萬卡思想守舊

2017-04-08 列印
　　荷里活女星史嘉莉祖安遜繼早前於節目《周末直播》上借扮演「第一女兒」伊萬卡賣香水「Complicit（共犯）」，趁機批評她跟父親、美國總統特朗普蛇鼠一窩。史嘉莉昨於紐約舉行的年度女性世界高峰會上，再次表達對作為總統顧問的伊萬卡的不滿，「關於她說她將會作出的最大改變……是關門後根本冇人知她作出改變。這就是賦予給她的權力！做偉大男人背後的偉大女人，這個思想多麼守舊，為何不可以站在他前面，或者是旁邊呢？」

　　史嘉莉又指跟伊萬卡有共同朋友，「伊萬卡有機會去做出更大的影響，就是發聲。我跟她見過幾次面，她是個說話出色、醒目和有智慧的女人，但如今的她令我很迷惑。」
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