史嘉莉又指跟伊萬卡有共同朋友，「伊萬卡有機會去做出更大的影響，就是發聲。我跟她見過幾次面，她是個說話出色、醒目和有智慧的女人，但如今的她令我很迷惑。」
不滿做總統顧問無發聲 史嘉莉批伊萬卡思想守舊
史嘉莉又指跟伊萬卡有共同朋友，「伊萬卡有機會去做出更大的影響，就是發聲。我跟她見過幾次面，她是個說話出色、醒目和有智慧的女人，但如今的她令我很迷惑。」
新劍神世青封王 劍指東京奧運
香港十九歲劍擊好手張家朗，絕妙劍法力壓各國強敵，勇奪世界青少年花劍冠軍！被稱為香港「劍神」的他，曾為港奪得首個亞洲錦標賽男子花劍冠軍，揮劍進軍世界。家朗昨天在世界青少年劍擊錦標賽男子花劍個人賽面對日本...
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居庸關隧道花海重現 「龍友」剪網闖路軌拍照
大地回春、百花盛開，北京市郊鐵路S2線居庸關隧道外再次出現花海，吸引不少遊客及攝影愛好者到用鏡頭記錄美景。但有人為拍攝完美相片，竟不顧安全剪破鐵路外圍網，擅自走入路軌，令列車被逼停車，亦加重警員負擔。...
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特朗普迎習近平到訪 中美莊園會冀長遠友好
備受關注的中美元首莊園會，昨日上午在佛羅里達州上演。中國國家主席習近平伉儷周四飛抵美國後，出席特朗普與第一夫人梅拉尼婭舉行歡迎晚宴。特朗普表示，中美元首已建立友誼，期望雙方可發展長遠良好關係；並讚揚彭...
2017-04-08
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維港頌1030萬入場
北角區的臨海豪宅新盤，由長實發展的維港頌登場，繼日前首批76伙後，周四（6日）更原價加推76伙，即共推出152個單位，發展商提供最多34%折扣優惠，1房戶折扣後1,030萬元入場。 長實地產投...
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美向敍利亞射導彈驚嚇 恒指最多跌291點
美國突向敍利亞發射導彈，加上市場聚焦「習特會」進展下，港股周五偏軟，恒指一度失守24000，最多跌291點，午後市場逐步消化相關消息，尾市收復24200，成交逾888億元。港股本周四日市，以全周計，恒指累積上升156點或0.65%；國指則持平，無升跌。 市場觀望中美領導人會面進展，恒指周五低開26點，報24247點，其後美國出乎市場意料之外向敍利亞發射導彈，港股昨一度急跌，曾失守24000，最多跌291點，低見23982點，午後市場消化相關消息，大市跌幅收窄並重上24000關，至尾市跌幅進一步收窄，恒指收報24267點，跌6點或0.03%；國企指數收報10273點，...
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未來魔人撼前輩 7號仔對決
今晚西甲首都打吡皇家馬德里主場對馬德里體育會，「銀河艦隊」射手C朗拿度過去一周閉關養精蓄銳，明白今仗勝負影響爭霸大局之餘，更以曼聯前朝七號身分，迎接紅魔未來七號──藉球場內外以戰養戰的牀單軍團前鋒基沙文之挑戰。預料兩人難分勝負，和局可取。（now632台今晚10:15直播） C朗現已三十二歲，一七年減少上陣時間，狀態比去年尾有明顯好轉，本年上陣十六次收錄十球五助攻。他上周六西甲3:0勝艾拉維斯正選披甲後，周中聯賽快車4:2大勝雷加利斯一戰輪休，並趁機閉關，加強體能和速度的鍛煉。 廿六歲的基沙文則愈忙愈起勁，上周六聯賽領軍兩球淨勝馬拉加，周二快車協助球隊1:0擊敗皇家...
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活力運動時尚
不少時裝品牌近年重點推出運動服，就如Gap的運動副線GapFit，就以機能性為主的造型吸引眼球。今季推出全新「Stand Out Together」系列，設計就以從人體構造中吸取靈感，以透氣、柔軟的質...
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凍齡男神身子弱 56歲黃子華 26°C着羽絨
56歲的男神黃子華，經過逾年炮製的精采電影劇本《棟篤特工》，上月終於開拍。今次男神與同係好戲之人的舊拍檔佘詩曼再度合作。日前下午，老是常出現中環街頭的黃子華，又慣性戴帽戴口罩包到冚出巡。子華忙拍戲現身...
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巴士的點評——蜜月期不太長
林鄭月娥當選特首之後，在政治上表露比較柔和的身段。除了落區抱BB之外，也盡量與泛民溝通協調。我一直說林鄭不是「C Y 2.0」而是「煲呔0.5」，現在看果然如此。 「煲呔曾」當特首時，盡量走與泛民親和的路線。而CY在任期內，則顯露出對本土派以至泛民的強硬作風。而特首治港手段是高壓抑或懷柔，除了關乎個人風格外，多多少少也反映了中央對港政策的兩個面。有些人理解為中央的「鷹派」和「鴿派」，我則認為中國只有一派，主要看最高領導何時運用甚麼方法，去處理香港問題，也是一個中港互動的結果。 林鄭希望推高民望，向泛民伸出橄欖枝是一條捷徑，其中一招是拉攏更多泛民人士入閣。民主黨創黨成員羅致光...
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閘中尋寶——赤兔試閘進步大
第一場四班一千米，呂廄「獵狐者」早於上月初試谷閘時已露好走勢，結果上仗早段稍留，末段發揮追勁跑第四。復課單跳續有進展，四歲馬始終成熟佔先，今仗排外檔應有分頭，半冷仍不可忽視。同場三匹初出馬中，以「靠眼...
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