﻿處男擔正電影票房失利 艾威有老闆力撐仲有戲拍

等咗40年，艾威終處男擔正做電影《我老婆未結婚》嘅男主角，難怪電影上映前他跟陳彥行及邵仲衡等為港台劇《忘憂理髮店》拍預告片時坐立不安又不時撳手機。他坦承：「如果票房失利對日後發展會有阻礙。」最後電影只上映一周就落畫，票房僅收$108,576（資料由香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司提供），可幸未有打擊他的信心，仲有老闆搵佢拍網絡電影。



艾威喺上環拍外景，期間他默默打手機，一臉憂心，好彩在旁的邵仲衡同行姐力撐，令艾威加強唔少信心。他說：「O依家每朝跑步紓緩壓力，好彩瞓前乜都唔諗就唔會失眠。」雖然票房唔多理想，但總算贏到口碑，「當日係老頂畀咗唔少壓力我，其實部戲根本低成本製作，只係拍咗200多萬，之前唔想畀人知道，費事大家帶住有色眼鏡去睇部戲，而且最初係網絡電影製作，冇諗過喺戲院上映，講真一向對票房冇乜期望，因為香港得3間戲院上，而且兩間每日只得11點幾一場，基本上返工返學睇唔到，好彩觀眾反應唔錯，話估唔到似荷里活製作嘅電影只係用咗200幾萬製作費，有好口碑我都好開心。」



行姐好招積



另外，同場嘅邵仲衡爆料《忘憂理髮店會》製作Part 2，笑言下輯行姐會變性轉做修甲店，行姐大笑說：「點解要我紮胸啫？上圍係我優點，我個樣都有啲似男人，但奈何個胸出賣咗我。」近日鄧兆尊變咗紅人，行姐以前跟他傳過緋聞，對此，她笑說：「當時拍幾百集《皆大歡喜》，對咗幾年傳緋聞好正常，佢係好同事同朋友，唔覺得佢有追我，追求者至少會送花畀我，佢一枝花都冇送過畀我，（有冇後悔唔接受少爺仔追求？）哈！家陣我冇錢咩？唔使佢照顧都有2000呎大屋住啦。」



採訪：方騫平