﻿處男擔正電影票房失利 艾威有老闆力撐仲有戲拍

艾威喺上環拍外景，期間他默默打手機，一臉憂心，好彩在旁的邵仲衡同行姐力撐，令艾威加強唔少信心。他說：「O依家每朝跑步紓緩壓力，好彩瞓前乜都唔諗就唔會失眠。」雖然票房唔多理想，但總算贏到口碑，「當日係老頂畀咗唔少壓力我，其實部戲根本低成本製作，只係拍咗200多萬，之前唔想畀人知道，費事大家帶住有色眼鏡去睇部戲，而且最初係網絡電影製作，冇諗過喺戲院上映，講真一向對票房冇乜期望，因為香港得3間戲院上，而且兩間每日只得11點幾一場，基本上返工返學睇唔到，好彩觀眾反應唔錯，話估唔到似荷里活製作嘅電影只係用咗200幾萬製作費，有好口碑我都好開心。」
行姐好招積
另外，同場嘅邵仲衡爆料《忘憂理髮店會》製作Part 2，笑言下輯行姐會變性轉做修甲店，行姐大笑說：「點解要我紮胸啫？上圍係我優點，我個樣都有啲似男人，但奈何個胸出賣咗我。」近日鄧兆尊變咗紅人，行姐以前跟他傳過緋聞，對此，她笑說：「當時拍幾百集《皆大歡喜》，對咗幾年傳緋聞好正常，佢係好同事同朋友，唔覺得佢有追我，追求者至少會送花畀我，佢一枝花都冇送過畀我，（有冇後悔唔接受少爺仔追求？）哈！家陣我冇錢咩？唔使佢照顧都有2000呎大屋住啦。」
採訪：方騫平