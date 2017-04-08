﻿衣夾晾雞翼創新猷 霆鋒晒家庭法寶下廚

林鄭月娥當選特首之後，在政治上表露比較柔和的身段。除了落區抱BB之外，也盡量與泛民溝通協調。我一直說林鄭不是「C Y 2.0」而是「煲呔0.5」，現在看果然如此。 「煲呔曾」當特首時，盡量走與泛民親和的路線。而CY在任期內，則顯露出對本土派以至泛民的強硬作風。而特首治港手段是高壓抑或懷柔，除了關乎個人風格外，多多少少也反映了中央對港政策的兩個面。有些人理解為中央的「鷹派」和「鴿派」，我則認為中國只有一派，主要看最高領導何時運用甚麼方法，去處理香港問題，也是一個中港互動的結果。 林鄭希望推高民望，向泛民伸出橄欖枝是一條捷徑，其中一招是拉攏更多泛民人士入閣。民主黨創黨成員羅致光...

2017-04-08