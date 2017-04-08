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﻿衣夾晾雞翼創新猷 霆鋒晒家庭法寶下廚

2017-04-08 列印
■霆鋒衣架晾意粉絕橋，被祖兒「抽水」。
■原來霆鋒早已用晾衫架夾雞翼。
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　　謝霆鋒近年熱衷下廚，為飲食節目《十二道鋒味》更創出不少創新菜式，近日他於社交平台大晒廚藝的同時再創新猷，竟出動「衣架」來晾乾意粉，引起網民熱話！有網民覺得霆鋒創意十足，不過就擔心他長時間拿着衣架會累，建議他用晾衫架會方便些，想不到霆鋒竟「神回」對方，貼出自己早以晾衫架夾釀雞翼的相作回應。

　　另外，好友容祖兒亦於社交網回敬霆鋒，她上載整頭髮的相，身後有工作人員用衣架晾起粉紅色的假髮，與霆鋒的「衣架晾意粉」相片作比較。祖兒更搞笑留言：「啟發自謝霆鋒。重點係謝霆鋒叫我post畀大家睇。」圖：網上圖片
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