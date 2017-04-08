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﻿單拖做司儀兼表演 鄭中基想林家棟拎影帝

2017-04-08 列印
■爾冬陞感謝一班新導演為金像獎付出好多，他有感近年電影業出現斷層，好需要新血加入。
■Ronald做完金像獎就要開始準備自導自演的新戲《救贖》。
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　　昨日，鄭中基（Ronald）、爾冬陞及金像獎董事局成員代表出席《第36屆香港電影金像獎頒獎典禮》拜神儀式。Ronald今年兼任司儀及表演嘉賓，他表示開場演出會表演歌舞及高難度魔術串連嘅經典電影歌曲，更要在台上快速變裝扮女人。

　　單拖做司儀的Ronald表示會少講說話，留時間讓得獎人講感受，他又直言自己有私心，希望好友林家棟能摘下影帝殊榮。爾冬陞表示看過鄭中基綵排後，大讚他演出好笑，更呼籲觀眾準時入場。
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