 Advertisement
  • 2017年4月8日 星期六
  • 27º
  • 78%
熱門： 港大張家朗非禮林鄭月娥習特會

日報新聞 > 娛樂

﻿周家蔚為教仔同天明衝突

2017-04-08 列印
■家蔚坦言待囝囝再大啲，唔排除送佢到少林寺三個月。
Previous Next

　　昨日，周家蔚帶大囝洪大仁（TJ）出席七人欖球賽活動，她指囝囝缺乏專注力，已安排上訓練耐性和EQ的課堂。問到會否叫老爺洪金寶教囝囝？她笑指老爺對住孫仔無咁嚴厲，乜都答應。

　　她又提到友人曾把兒子送往少林寺學武功和紀律，如能教好都捨得送囝囝去體驗生活。另外，家蔚自爆在教育上與天明有衝突，她不贊同天明讓兒子玩遊戲機，會影響集中力，「因為畫面太豐富，之後上堂要佢讀書，佢未必Focus到。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd