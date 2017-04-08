 Advertisement
  • 2017年4月8日 星期六
  • 27º
  • 78%
熱門： 港大張家朗非禮林鄭月娥習特會

日報新聞 > 娛樂

﻿關楚耀唔准師妹亂識男人

2017-04-08 列印
■JW話好希望喺LuLu身上吸收仙氣。
Previous Next

　　關楚耀（Kelvin）及王灝兒（JW）帶新師妹「大埔LuLu」董嘉儀出席食肆開幕禮，兩位前輩大讚師妹好醒目，Kelvin更指早於兩年前已請LuLu為自己拍MV。

　　玩抽水嘅Kelvin更向師妹提出三不准，「不許亂識男仔，要帶眼識人，因世風日下好多壞人；還有是拍拖不可騙我們，我們也不會講大話的，並且要把那個男仔帶給我和JW過目。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd