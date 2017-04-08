﻿吳綺莉頭耷耷到警署報到

吳綺莉昨日就涉嫌刑事恐嚇女兒卓林一案到灣仔警署報到，她於早上11時許駕車離開大坑寓所，記者尾隨她抵灣仔警署，她先向在場警員了解，再步往警署正門。吳綺莉逗留約半小時後離開警署，她不停講：「無事。」並雙手合十。



記者追問她有否跟女兒卓林談及銷案，她即要求記者別再問。其後她開車到附近停車場，向記者表示去食飯，更苦笑嘲自己身上貼身褲變了鬆身褲，因為一日瘦過一日。對於追問是否被落案起訴，她只表示不能透露，至於女兒現時情況如何，她承認雙方需要冷靜。吳綺莉於中午一時許離開皇朝會開車駛回大坑寓所，下車時再被問到是否已銷案，她仍多次合十講：「無事喇。」