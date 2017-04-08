﻿赤足開騷晒美腿 薛凱琪憶10年蛻變兩度落淚

薛凱琪（Fiona）前晚在旺角麥花臣場館為一連4場《夢之途中薛凱琪音樂紀2017》揭開序幕，借演唱會與大家分享十年間心路歷程的Fiona感觸得兩度落淚。



薛凱琪（Fiona）前晚的首場個唱吸引了何超蓮、周國賢及余安安等捧場。染了一頭銀藍色頭髮、白短裙、晒腿赤腳登場的Fiona，猶如初生嬰兒般，演繹音樂會劃分的5個環節：誕生、迷、念、淨化和蛻變；與大家分享由出道至今，經歷過的壓力和情緒問題，及如何克服人生低谷等。



為配合不同階段，Fiona以多個不同造型演出，在換上燈泡白色婚紗Look上演蛻變環節時，現場先播了許志安、余安安、王菀之、吳君如、鄭中基等的片段，與大家分享快樂和後悔的事；而Fiona就哽咽的指有時人們會覺得做得不夠好和不夠多，她由過往只會快樂3秒鐘，到現在快樂永遠陪伴在身邊，雖然很多事不能控制，但很開心能將快樂帶給大家，說罷即忍不住落淚。



演唱一曲後，Fiona稱到了講出這個演唱會感受的時候，並感謝上天對自己的眷顧，也希望大家能找回快樂，還打趣道：「有時是在工作、家庭或感情上，亦有時是在樣貌或身材上，不過我就無（樣貌身材），哈哈。」逗得全場大笑；說罷唱出《十年後的我》時又再感觸流淚。



此外，Fiona在今集鄭秀文主持無線節目《心情約會》透露情緒問題令她想尋死，又曾因衣櫃亂就大發脾氣與媽媽大鬧一場，化妝師不知她有病，只覺她紅了就囂，直至一次致電好友方大同表示想死，被對方勸服，放棄自殺。



本報記者