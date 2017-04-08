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﻿中環常客

2017-04-08 列印
■早前黃子華出入化驗所兩次，再會合有「翻版范曉萱」之稱的巨胸女友。
■去年尾，曾傳抑鬱暴瘦的子華，疑秘睇骨科兼做埋治療後，輕鬆chok行去迫港鐵返北角愛巢。
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        黃子華成日被影到在名醫林立的中環出沒，body check又疑似睇骨科，似乎撈咗咁多年，捱到殘。
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