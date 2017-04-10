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﻿夏尉喻谷36G迎夏天

2017-04-10 列印
■32歲的寸嘴Barbie，近日兼任莫凱謙經理人。
■單親媽媽楊思琦帶5歲女楊卓穎同行。
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　　36G「寸嘴Barbie」夏尉喻，前晚谷胸現身夢工場動畫《波士BB》首映禮，性感非常。同場還有楊思琦母女、陳倩揚三母子和未婚誕女的趙哲妤等。問兼任新歌手莫凱謙經理人的Barbie為何咁性感，她說：「迎接夏天嘛！要扮靚出來見大家。」她透露近日忙為莫凱謙的新MV擔任統籌工作，問Barbie要退居幕後？她稱與經理人還有合約，等接戲的同時，因要應付生活，故同時有其他工作。她又謂曾有些誇張暴露色情角色找她演，但認為不合適無接，而搞笑的健康性感就OK。
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