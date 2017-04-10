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﻿祖藍開騷咀亞男要人幫拖

2017-04-10 列印
　　王祖藍前晚在北京工人體育館舉行《王祖藍演唱會》，更分別獲得杜麗莎、鹿晗、鄧超及嬌妻李亞男撐場。演唱會內祖藍除繼續發揮其扮嘢本色，不時以超誇張造型現身外，還激罕與李亞男大跳辣身舞，兩公婆更玩埋「巴黎鐵塔反轉再反轉」，令全場氣氛高漲。人妻李亞男更以熱褲大騷超長腿性感造型跳舞，其精湛「舞功」令人眼前一亮，而另一高潮位，就是祖藍更孖住杜麗莎師徒合唱《The Prayer》 贏得台下觀眾熱烈掌聲。
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