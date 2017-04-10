﻿上《無挑》成搶手貨 朴寶劍約《請》劇老友聚舊

韓國新一代男神朴寶劍，去年憑《請回答1988》及《雲畫的月光》兩劇而爆紅，雖然《請》劇已播畢一年，但劇組上下仍十分老友，據知他們仍有群組不時互通消息。前日女主角Girl's Day成員惠利，上載了她跟一班主角等人大合照，當中包括飾演其老公的朴寶劍、柳俊烈和高庚杓等，連導演申元浩亦有份出席，他們雖然各有各忙，仍難得齊人聚舊，網民都紛紛讚好，並表示希望他們能再合作。



大忙人朴寶劍最近有份演出人氣節目《無限挑戰》，前日播出一集，劉在錫等主持見到寶劍均表現興奮，爭着向他獻殷勤，又指寶劍身上有香味，爭相纏着他，結果劉在錫被其他主持拉開時，搞到眼鏡和帽子飛脫，場面搞笑。