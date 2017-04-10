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﻿歐鎧淳睇電視撐男友攞獎

2017-04-10 列印
■歐鎧淳指男友以平常心爭獎。
■香港棒球代表兼影壇新星胡子彤，憑電影《點五步》奪最佳新演員。
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　　香港游泳選手歐鎧淳及羅孝勇昨日出席環保慈善跑步活動，歐鎧淳的男友胡子彤昨晚在金像獎奪「最佳新演員」，無到場支持男友的她，就在家中見證男友上台攞獎。她指男友之前在金馬獎及亞洲國際電影節被提名有經驗，現以平常心面對，不覺他有壓力。

   談到若得獎會與男友慶祝？歐鎧淳表示要看情況，拍這部戲時他們仍未認識。有報道指她與男友戀情告急，她笑口否認說：「覺得好笑，塊面唔笑就是黑面神，出街不停笑好辛苦。」
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