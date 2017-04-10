﻿朱千雪想自薦唱主題曲

朱千雪昨日與簡淑兒出席商場活動，千雪現場獻唱相當淡定，被讚好聽，她表示只是第二次唱商場騷，心情仍緊張，最擔心忘詞。問到會否想進軍樂壇？千雪竟笑指好想，但公司暫未發掘她的唱歌天份，其實最想唱劇集主題曲或插曲，有機會也想向監製自薦。至於身為組合「少女標本」成員的簡淑兒，由於今次要獨唱感到份外緊張，加上之前聲帶發炎及感冒未清，為免失準故用有底聲的音樂。她還笑指近日拍劇集《大帥哥》，同劇演員好怕被她傳染感冒，一見她便彈開。